अब मौसम बदलेगा राजस्थान में विद्यालयों का समय

अब मौसम के अनुसार बदलेगा विद्यालयों का समय

शिविरा पंचांग के अनुसार एक अक्टूबर आज से बदलना था समय,शिक्षा विभाग जारी किए नए आदेश

विद्यालयों का समय अब शिविरा पंचांग के अनुसार नहीं बल्कि मौसम के अनुसार बदला जाएगा

Now the weather will change, the timing of schools in Rajasthan