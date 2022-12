अब देश में घर बैठे होगा मतदान, रिमोट EVM से वोट डाल सकेंगे वोट

जयपुरPublished: Dec 30, 2022 03:26:57 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Now voting will be done sitting at home in the country : मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सब कुछ आयोग की योजना के मुताबिक रहा तो नौकरी, शिक्षा, शादी आदि कारणों से गांव, शहर या राज्य से बाहर रह रहे घरेलू प्रवासी देश के किसी भी कोने से अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकेंगे। चुनावों के समय देशभर में जगह-जगह रिमोट वोटिंग सेंटर बनेंगे।

