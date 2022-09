अब फ्री में नहीं होगी वाट्सऐप, टेलीग्राम, स्काइपे, जूम काॅल, 1 अक्टूबर से देना होगा पैसा

जयपुर Published: September 25, 2022 06:37:33 pm

Now WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom call will not be free, money will have to be paid from October 1 : वाट्सऐप, स्काइपे, जूम, टेलीग्राम और गूगल डूओ जैसे ऐप पर कॉल करने के लिए अब पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है, उसके ड्राफ्ट में वीडियो (Video) कम्युनिकेशन और कॉलिंग ऐप्स के खिलाफ सख्ती की गई है। नए ड्राफ्ट में इन ऐप्स को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के ड्राफ्ट मे कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT) को भी इसके दायरे में लाने का इरादा है।

फास्ट इंटरनेट सर्विस, कुछ ही सेकेंड्स में हाई क्वालिटी वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट डाउनलोड।

5 जी सर्विस में मॉडम एक स्क्वायर किलोमीटर में एक लाख संचार उपकरणों को सपोर्ट करेगा।

4 जी सर्विस के मुकाबले 5जी सर्विस 10 गुना तेज होगी।

3.डी होलोग्राम कॉलिंगए मेटावर्स और एजुकेशन एप्लीकेशंस में क्रांति आएगी। प्रेस मैसेजों को छूट वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया ऐप को अब टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। सरकार ने उन प्रेस मैसेजों को छूट देने का प्रस्ताव दिया हैए जो केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने के लिए भेजे गए होंए जिन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हालांकिए किसी भी आपात स्थिति में यह छूट खत्म हो सकती है। राजस्थान को 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा

पहले चरण में 5.जी सेवाओं के लिए 13 शहर पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे पहले सेवा शुरू होगी। अन्य 9 शहरों अहमदाबाद, बेगलूरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, जामनगर,हैदराबाद, पुणे और लखनऊ में उसके बाद यह सेवा मिलेगी। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसी शहर को पहले चरण में शामिल नहीं किया गया है। पढ़ना जारी रखे

