- हमेशा बुर्के में रहती है बुशरा बीबी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की प्रथम महिला बुशरा बीबी अकसर चर्चा में रहती हैं और एक बार फिर से वे सुर्खियों में हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी खातून-ए-अव्वल बुशरा बीबी का प्रतिबिंब दर्पण में नजर नहीं आता है। पाक मीडिया ने यह दावा पाकिस्तानी पीएम हाउस के कर्मचारियों के हवाले से किया है। गौरतलब है कि बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं। और माना जाता है कि इमरान अपना कोई भी फैसला बुशरा बीबी से पूछे बिना नहीं लेते हैं। वहीं शादी से पहले इमरान का दावा था कि उन्होंने बुशरा बीबी का चेहरा शादी से पहले तक नहीं देखा था और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज भी बिना चेहरा देखे ही किया था, क्योंकि वो हमेशा बुर्के में रहती हैं। बुशरा एक स्कॉलर और सूफी धर्मगुरु हैं। इमरान के अनुसार, उनका झुकाव सूफी विचारधारा की ओर हुआ, जिसके बाद वह सूफी विचारधारा से जुड़े सवालों के जवाब ढूढऩे के लिए वे बुशरा से मिलते थे। इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई और उन्होंने बुशरा को बिना देखे प्रपोज कर दिया था। प्रपोज करने के कई दिनों बाद बुशरा ने इसका जवाब दिया था।

Pakistan's first lady Bushra Bibi's image does not appear in mirrors: PM House staff



