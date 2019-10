संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख लगभग तय...ये बिल होंगे पेश

संसद का शीतकालीन सत्र ( Winter Session of Parliament)अगले महीने की 18 तारीख से शुरू होकर दिसंबर के तीसरे सप्ताह चक चलने की संभावना(Dates Decided) है। इस दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक(Citizenship Amendment Bill) सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जाने की संभावना(Possibility of introduction of bill) है।