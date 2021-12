Petrol and diesel prices: जयपुर . प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दामों में बुधवार को भी कोई खास बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं की गई। माना जा रहा है कि दिसंबर का महीने में अब फिर से पेट्रोल व डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला शुरू होगा।

50 percent increase in consumption due to cheaper petrol and diesel from Maharashtra