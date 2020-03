पुलिस का काम अच्छा, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर कानून सम्मत हो कार्रवाई : हाईकोर्ट

पुलिस का काम अच्छा, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर कानून सम्मत हो कार्रवाई : हाईकोर्ट

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने कहा है कि (Lock Down) लाॅक डाउन में (Police ) पुलिस(Doing Good) अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उसे (Law Breakers) कानून तोड़ने वालों के खिलाफ (As per Law)कानून के अनुसार ही (action) कार्रवाई करनी चाहिए।