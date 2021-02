किसानों के लिए चलाएंगे 'खेतों कि ओर' अभियान

किसानों के लिए विद्युत निगमों की ओर से 'खेतों कि ओर' अभियान ('Towards the fields' campaign) चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान कृषि कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला (Energy Minister Dr. BD Kalla) ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत वितरण निगमों (Power distribution corporations) की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए।