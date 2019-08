प्रोस्टेट अब नहीं रही वृद्धों की बीमारी

Prostate Disease: Not Only old age Disease प्रोस्टेट की बीमारियां Old Age में आम हो जाती हैं और मृत्यु का कारण बनती हैं। ज्यादातर लोग Prostate Problem को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हैं, कुछ Age, Weather Changes, Travel Related Stress, अलग-अलग जगह के पानी आदि को दोष देते हैं, लेकिन शिथिल Lifestyle के कारण उम्र वाली बात की महत्वपूर्णता कम हो गई है।