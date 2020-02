चार्जशीट पेश न करने पर पुलवामा हमले के आरोपी को जमानत

दिल्ली की एक विशेष अदालत ( Special Court ) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ( NIA ) की ओर से समयावधि के भीतर ( In Time ) आरोप-पत्र दायर नहीं करने के कारण ( Non filing of charge sheet ) पुलवामा हमले के आरोपी ( Pulwama attack accused ) यूसुफ चोपान की जमानत ( Bail to Yusuf Chopan )को गुरुवार को मंजूरी दे दी। ( Jaipur News )