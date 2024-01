Good News : इसी महीने दौड़ेगी राजस्थान की चौथी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी

जयपुरPublished: Jan 10, 2024 11:19:08 pm Submitted by: जमील खान

Fourth Vande Bharat Of Rajasthan To Run From January : रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबार है। राजस्थान इस महीने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने के लिए तैयार है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इसके परिवहन बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा। इस उन्नत ट्रेन की शुरूआत रेल सेवाओं को बढ़ाने और यात्रियों को आरामदायक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।