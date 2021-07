राजस्थान बोर्ड की 12वीं बोर्ड का परिणाम कल

जयपुर, 23 जुलाई

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर (Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer) की ओर से शनिवार को 12वीं कक्षा का साइंस, कॉमर्स और आट्र्स का परीक्षा (12th class science, commerce and arts exam) परिणाम जारी होगा। वहीं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) (Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE)) 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित करेगा।

राजस्थान बोर्ड (Rajasthan board) का 12वीं बोर्ड के विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 24 जुलाई को दोपहर बाद 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय (Board of Secondary Education Office) में जारी करेंगे। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चैयरमैन डॉ. डीपी जारोली भी मौजूद रहेगी। परीक्षा परिणाम का करीब 9 लाख छात्रों को इंतजार है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 2 जून को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। इसके शिक्षा विभाग परीक्षा परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला बनकार 45 दिन में परिणाम घोषित करने की बात कही थी। इस इसाब से परीक्षा परिणाम अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिया था। इसके बाद राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार करने का कार्य तेजी से किया गया और अब परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है।

तीन बजे घोषित होगा सीआईएससीई का परिणाम

परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोविड के कारण देशभर नेशनल और स्टेट बोर्ड के साथ सीआईएससीई ने भी १०वीं और १२वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। बोर्ड ने इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी के आधार पर आईसीएसई और आईएससी परिणाम 2021 तैयार किया है। स्टूडेंट्स को अगर माक्र्स कैलकुलेशन में गलती नजर आती है तो वह अपने स्कूल से लिखित में अनुरोध कर सकते हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वह किसी भी अनुरोध को बोर्ड के पास भेजने से पहले अपने स्तर पर उसकी जांच कर लें। सीआईएससीई के पास इस तरह के अनुरोध 1 अगस्त तक भेजे जा सकते हैं।