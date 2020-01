सुरक्षित नहीं राजस्थान की जेलें, पैरोल पर भाग रहे बंदी!

Rajasthan jails are not safe, prisoners are running on parole!..दस साल में प्रदेश की जेलों से तीन सौ से भी ज्यादा बंदी पैरोल पाने के बाद फरार हो गए। हांलाकि उनमें से कईयों को बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार भी किया है।