Modi सरकार की तर्ज़ पर Gehlot सरकार भी रद्द करे राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं: राज्यवर्धन राठौड़

जयपुर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की तर्ज़ पर राज्य सरकार से भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया है। राठौड़ ने आज एक ट्वीट प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा कदम उठाया है।

राठौड़ ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किये जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर ख़ुशी भी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता नहीं करते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील करते हुए जयपुर ग्रामीण सांसद ने कहा कि अब वक्त है जब राज्य की गहलोत सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज़ पर बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को राहत प्रदान करे।

In line with Centre’s decision to cancel CBSE XII board exams, Rajasthan CM Sh. @ashokgehlot51 ji should consider cancelling Rajasthan board exams. Health & safety of students cannot be compromised.

There will be no compromise with the health & safety of our young generation. Gratitude to PM @narendramodi ji for this decision. #cbseboardexams https://t.co/amLT3pzsCm