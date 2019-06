मोदी केबिनेट में दोबारा जगह नहीं बना सके राज्यवर्धन, ट्वीट कर सभी मंत्रियों की दी बधाई

जयपुर।

लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने एक बार फिर पीएम पद की शपथ ( Modi Cabinet Oath taking Live ) ले ली है। साथ ही 25 सीटों का पूर्ण बहुमत देने वाले राजस्थान के 3 सांसद भी मोदी मंत्रालय में शामिल हो चुके हैं। इनमें जोधपुर से गजेन्द्र सिंह शेखावत ( gajendra singh shekhawat ), बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ( Arjun Ram Meghwal ) और बाड़मेर से कैलाश चौधरी ( Kailash Chaudhary ) को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।



राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर दी मंत्रियों को बधाई

जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ( Rajyavardhan Singh Rathore ) ने शपथ के बाद सभी मंत्रियों को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि "माननीय PM @narendramodi के नेतृत्व में आज शपथ लेने वाले मंत्रिपरिषद को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी का आगामी वर्षों में एक उल्लेखनीय कार्यकाल हो सकता है। हम सबको लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करना है।"

"Many congratulations to the Council of Ministers who took oath today under the leadership of Hon. PM @narendramodi Ji. May you all have a remarkable tenure in the forthcoming years and work towards strengthening our democracy."

Many congratulations to the Council of Ministers who took oath today under the leadership of Hon. PM @narendramodi Ji. May you all have a remarkable tenure in the forthcoming years and work towards strengthening our democracy.#ModiSwearingIn #ModiSarkar2 — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) May 30, 2019

राठौड़ को नहीं किया मोदी मंत्रालय में शामिल

बता दें कि मोदी मंत्रालय की सूची में इस बार राज्यवर्धन राठौड़ को शामिल नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में जीत के बाद मोदी केबिनेट में शामिल हुए राज्यवर्धन का इस बार निशाना चूक गया। बता दें कि चुनाव में जीत के बाद मोदी ने नवम्बर 2014 में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री बनाया। उनके कामकाज को देखते हुए सितम्बर 2017 में राठौड़ को खेल व युवा और सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना दिया।

राजस्थान में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

वहीं, पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्यवर्धन को केबिनेट में शामिल नहीं करने के पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही राजस्थान में राज्यवर्धन राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है!

पीएम मोदी के साथ राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) , अमित शाह ( Amit Shah ) और नितिन गडकरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन दिग्गजों के साथ राजस्थान में चुनाव प्रभारी रहे प्रकाश जावेड़कर ( Prakash Javadekar ) ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल किस मंत्री को कौनसा मंत्रालय मिलेगा ये अभी सामने नहीं आया है।