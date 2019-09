राइट टू हैल्थ कानून लाने की तैयारी हुई तेज

Right to Health Law: प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को Right to Health Law के जरिए Better Medical Facilities मुहैया कराने की कड़ी में बुधवार को Medical and Health Minister डॉ. रघु शर्मा ने National Health Program की National Advisory Committee के सदस्यों और Health Department के आला अधिकारियों के साथ Important Meeting कर विस्तार से चर्चा की।