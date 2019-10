Samsung : सामने आई बड़ी चुनौती, Galaxy S10 व Note 10 के लिए बैंकों का एप सपोर्ट बंद

दुनियाभर के बैंकों ने खींचे हाथ

प्ले स्टोर पर डिवाइस कंपेटिबिलिटी नहीं

फिंगरप्रिंट से लॉग इन ऑप्शन बंद

उपभोक्ताओं को भेज रहे चेतावनी संदेश

फिंगरप्रिंट स्कैनर से जुड़ी समस्या

सैमसंग ने भी जारी किया था अलर्ट

Samsung Galaxy S10 और Galaxy Note 10 स्मार्टफोन में आई फिंगरप्रिंट स्कैनर से जुड़ी खामी ने कंपनी के सामने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। दुनियाभर में कई देशों के प्रमुख बैंकों ने Samsung Galaxy S10 और Galaxy Note 10 स्मार्टफोन पर इंस्टॉल अपने मोबाइल एप से सपोर्ट वापस ले ली है, इससे गैलेक्सी एस 10 और नोट 10 के स्मार्टफोनधारक मोबाइल एप के जरिए लेनदेन और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। BleepingComputer की रिपोर्ट के अनुसार कई देशों के प्रमुख बैंकों ने गैलेक्सी एस 10 और नोट 10 से अपना एप सपोर्ट हटाना शुरू कर दिया है। इन बैंकों ने दोनों स्मार्टफोनों को रखने वाले अपने उपभोक्ताओं को चेतावनी भी दी है और उनकी डिवाइस को असुरक्षित बताया है। माना जा रहा है कि इन दोनों स्मार्टफोन को रखने वाले लाखों लोगों पर Fingerprint Scanner में आई इस खामी का असर पड़ेगा। इस चुनौती से पार पाने के लिए सैमसंग को जल्द ही कोई समाधान निकालना होगा, नहीं तो कंपनी की बहुत किरकिरी होगी।

जहां यूनाइटेड किंगडम के बैंक Nationwide Building Society ने सैमसंग गैलेक्सी एस10 पर इंस्टॉल किए अपने एप पर फिंगरप्रिंट से लॉग इन का ऑप्शन बंद कर दिया है। NatWest बैंक ने तो इस फोन के लिए प्ले स्टोर से पूरा सपोर्ट हटा लिया है। बैंक का एप अब इस डिवाइस के लिए इनकंपेटिबल बता रहा है। इनके अलावा Bank of China ने Galaxy S10, Note10 and Tab S6 से सपोर्ट हटा लिया है। इजरायल के सबसे बड़े बैंक Hapoalim Bank ने भी S10 or Note10 का इस्तेमाल करने वाले अपने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर सावचेत रहने के लिए कहा है। दक्षिणी कोरिया के KaKao Bank, स्कॉटलैंड के Royal Bank of Scotland ने भी ऐसा ही किया है। हालांकि अमेरीकी बैंकों ने इस संबंध में कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ग्राहक सैमसंग पे का इस्तेमाल एटीएम पर नहीं कर पा रहे हैं।

कुछ दिन पहले गैलेक्सी S10 और नोट 10 के कई यूजर्स ने फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर शिकायत की थी। यूजर्स ने कहा था कि उनका स्मार्टफोन अनरजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो रहा है। डिवाइस के अल्ट्रासॉनित इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में आई इस दिक्कत से यूजर्स की चिंता काफी बढ़ गई। इसके बाद सैमसंग ने Samsung Galaxy S10 और Galaxy Note 10 स्मार्टफोन के यूजर्स के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर संबंधी एक गंभीर अलर्ट जारी किया था। कंपनी ने इन दोनों डिवाइसेज के फिंगरप्रिंट स्कैनर में बड़ी खामी बताते हुए इसे यूजर्स की प्राइवेसी के लिए गंभीर खतरा बताया था। कंपनी ने कहा कि फोन पर मौजूद सिलिकॉन जैल स्क्रीन प्रोटेक्टर कारण यह समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि यह थ्री डाइमेंशनल पैटर्स को पहचान कर अनलॉक हो रहा है।

सैमसंग ने इस कारण यूजर्स को डिवाइस पर रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट को रिप्लेस करने के लिए कहा था। इसके बाद दुनियाभर के प्रमुख बैंकों ने Samsung Galaxy S10 और Galaxy Note 10 से अपने एप सपोर्ट वापस ले लिए हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार फिंगरप्रिंट स्कैनर से जुड़ी यह समस्या अब सैमसंग के लिए चुनौती बन गई है और कंपनी अभी तक इसका परफेक्ट तोड़ नहीं निकाल सकी है।