shooting world cup2019: जयपुर के दिव्यांश ने जीता गोल्ड, सीएम ने दी बधाई

जयपुर. आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में जयपुर के दिव्यांश के स्वर्ण पदक हासिल करने पर उनके जयपुर स्थित घर में खुशी का माहौल है। उनके पिता डॉ. अशोक सिंह पंवार ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि जैसे ही दिव्यांश के स्वर्ण जीतने का समाचार आया सभी ओर सेबधाइयों का दौर शुरू हो गया।

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि शूटिंग में इंडिया के लिए यह बड़ा दिन है। आइएसएसएफ विश्वकप में ऐलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा दूसरा स्वर्ण पदक जीता और दिव्यांश ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह बड़ी उपलब्धी है, दोनों को बधाई।

दिव्यांश ने और कड़ी मेहनत शुरू कर दी

अशोक सिंह पंवार ने बताया कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद दिव्यांश ने और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। फिलहाल वह दिल्ली स्थित करणीसिंह स्टेडियम में अपने कोच दीपक कुमार दुबे से निशानेबाजी के गुर सीख रहे हैं। 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में दिव्यांश ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दिव्यांश 12 वर्ष की उम्र से ही निशानेबाजी में उतर गए थे। उन्होंने निशानेबाजी में शुरुआती गुर कुलदीप शर्मा से सीखे।



बचपन में ही निशानेबाज बनने की ठानी

राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले इस होनहार दिव्यांश सिंह पंवार का बचपन से निशानेबाजी से लगाव था। वह घंटों इसका अभ्यास करता रहता था। यह कहना है दिव्यांश के पिता डा. अशोक पंवार का। पत्रिका से बातचीत में पंवार ने बताया कि दिव्यांश माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। एमपीएस ने उसके निशानेबाजी प्रतिभा को पहचाना और उसे रेंज उपलब्ध कराई। वर्तमान में वह दिल्ली स्थित करणीसिंह रेंज में अभ्यास कर रहे हैं।

A great day for India in shooting at #ISSFWorldCup. #ElavenilValarivan won India’s second gold medal of the day in the women’s 10m air rifle and #DivyanshSinghPanwar won gold in men’s 10m air rifle. Congratulations to both of them. Superb achievement!