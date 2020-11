राज्य कर्मचारी महासंघ भी टूल डाउन के जरिए जताएगा विरोध

केंद्रीय श्रम कोड, श्रम कानूनों में मज़दूर-विरोधी प्रावधानों और किसान-विरोधी प्रावधानों ( protest against the Central Labor Code, anti-labor provisions in labor laws ) के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ( trade unions ) ने संयुक्त रूप से 26 नवम्बर को देशव्यापी हड़ताल ( nationwide strike ) की घोषणा की है।