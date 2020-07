मोबाइल पर बात करना पड़ा भारी, खाते से लाखों रुपए पार

जयपुर. अानलाइन ठगी की वारदातें करने वाले नित-नए प्रयोगों से लोगों के खाते से रुपए पार कर रहे हैं। (Talking on mobile was huge, account crossed lakhs of rupees) अब गूगल के कस्टूमर केयर से नम्बर लेकर अानलाइन बैकिंग की जानकारी लेने वाली वाली महिला के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए।