आपके फोन के लिए खतरनाक हैए ये इंडियन एप्स

- इससे पहले एंड्रॉयड पर भी हुए डिलीट

- अगर आपके फोन पर हैए ये एप्स ए तो कीजिए डिलीट

जयपुर. स्मार्टफोन और एप ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। यही वजह है कि हम बिना सोचे समझे इन्हें स्टॉल कर लेते हैंए लेकिन हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि कुछ एप्स ऐसे होते हैंए जो हमारी स्मार्टफोन और पर्सनल लाइफ के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ओपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड Android के बाद अब आईओएस ने भी ऐसे ही कुछ खतरनाक एप्स को डिलीट करने की शुरुआत कर दी है। अगर आप भी आईफोन iphone और आईपैड ipad इस्तेमाल करते हैंए तो आपको भी सचेत हो जाने की जरूरत है। एक मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी ने भी इसे लेकर एक लिस्ट जारी की हैए जिसमें 17 ऐप्स को ढूढ़ंा गया है, जो नुकसानदेह बताया गया है। इन एप्स को गुजरात बेस्ड ऐपस्पेक्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बनाया गया हैं। हालांकि इन एप्स को आईओएस स्टोर से भी हटा दिया गया है। वहीं गूगल ने भी हाल ही के दिनों में प्ले स्टोर Play Store से वायरस वाले एप्स को डिलीट किया था। इन एप्स को तलाशने वाली कंपनी ने अपने ब्लॉगपोस्ट में कहा है कि ग्रुप के एप्लिकेशन्स में क्लिकर ट्रॉजम मॉड्यूल पाया गया है जो बैकग्राउंड में फ्रॉड से जुड़े टास्क के लिए डिजाइन किए गए थेए इसमें लगातार वेप पेज ओनप करना या बिना यूजर के इंटरऐक्शन के लिंक क्लिक करना शामिल है। आपको बता दें कि यह एप्स ट्रेवल और यूटिलिटी कैटेगरी वाले एप्स हैंए जिनकी जरूरत लोगों को सबसे ज्यादा पड़ती थी। इसमें EMI Calculator, RTO Vehicle Information, Yoga Poses, FM Radio, File Manager, Internet Radio, My Rain Info, PNR, Smart GPS Speedometer, Loan Planner, Video Editor, Video Compressor, Easy Contacts Backup Manager, Around me Finder, Restaurant Finder – Find Food, BMI Calculator, BMR Calc. Dual Account, Islami World – Qibla and smart Video शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार एपल ने अपने प्लेटफॉर्म से उन 17 एप्स को हटाया दिया हैए जिनमें मैलवेयर वायरस पाया गया है।