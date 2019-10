इस बार दिवाली पर ये खुशी मिली है हमें... पहले ऐसा कभी नहीं हुआ

Never had this happened before... देश भर में खुशी का माहौल है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया है और जवानों की शहादत का बदला लिया है। हांलाकि इस बीच अब सेना और पुलिस की परेशानी कुछ हद तक बढ़ गई है क्योंकि संभव है पाकिस्तान किसी तरह की नापाक हरकत कर दे और देश में कहीं पर माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी कुछ अनहोनी कर दें।