टोंक के मालपुरा में रावण दहन होने से पहले शोभायात्रा पर हुआ पथराव, अफवाह के बाद फैला तनाव

राजस्थान के टोंक (tonk malpura)में एक बार फिर साम्प्रदायिक तनाव हो गया है। रावण दहन (ravan burn)को लेकर होने वाले कार्यक्रम से पूर्व निकलने वाली शोभायात्रा ( tension before the burning of Ravana)पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव (palate) कर दिया। इससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। (tonk news) वहीं पत्थर फैंकने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रावण दहन नहीं करने का एलान कर दिया गया।