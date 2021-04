संकट के दौर में मदद करें यूनिवर्सिटी और कॉलेज

जयपुर, 29 अप्रेल

कोविड के लगातार बढ़ते संकट के बीच उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी (Higher Education Minister Bhanwar Singh Bhati) ने राज्य की यूनिवर्सिटीज, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के साथ अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (State universities, government and private colleges along with other educational institutions) ने मदद की अपील की है। उन्होंने कुलपतियों और प्राचार्यों (Vice Chancellors and Principals) को एक पत्र लिखा है जिसमें कोविड 19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण, संसाधन और आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने की अपील की है।

यह लिखा भाटी ने पत्र में

कुलपतियों और प्राचार्यों को लिखे गए पत्र में भाटी ने कहा है कि देश और प्रदेश में कोविड.19 की सैकेंड वेव के कारण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित आमजन अत्यधिक संकट से जूझ रहे हैं। इस संक्रमण के कारण बढ़ते मरीजों के उपचार के लिए राज्य में आक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बैड, ऑक्सीमीटर दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस महामारी से लडऩे के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं और भामाशाहों की ओर से यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने पत्र में कोविड मैनेजमेंट के इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स से उनके कैम्पस के उपयोग की अनमुति सरकार, स्थानीय प्रशासन या चिकित्सा विभाग को देने तथा कोविड महामारी विरुद्ध जनचेतना के लिए ऑनलाइन वेबिनार, संगोष्ठियां और वर्कशॉप आदि आयोजित करने का आह्वान भी किया है। साथ ही यथा शक्ति चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर मानव सेवा में अपना अमूल्य सहयोग देने की अपील की गई है, जिससे आमजन का जीवन बचाया जा सके।

गौरतलब है कि राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं ने पहले भी विभाग की ओर से किए गए आग्रह पर राज्य सरकार को इस महामारी के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की थी। ऐसे में माना जा रहा है इस बार भी शिक्षण संस्थान सहयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे।