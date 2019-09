Vasundhara Raje समेत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने होंगे सरकारी बंगले, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

Rajasthan High Court orders to Vacate Government House to Ex Chief Ministers: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास के लिए अपात्र माना है। याचिकाकर्ता मिलाप चंद डांडिया व अन्य की याचिका पर जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लागू राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 मनमाना और अवैध है।