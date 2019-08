अगले सप्ताह बढ़ सकता है वाहनों का पंजीयन शुल्क, 600 रुपए के बजाय 15 हजार देने पड़ेंगे

जयपुर। केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने वाहनों ( Vehicle Registration Fees ) के नए पंजीयन और नवीकरण और वाहनों के फिटनेस की दरों में बढ़ोतरी ( new vehicle registration fees ) की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी आमजन के लिए निकाला गया है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। एक महीने के बाद किसी तरह की आपत्ति नहीं आने पर दरों को बढ़ाया जा सकता है। पिछली 24 जुलाई को यह नोटिफिकेशन निकाला गया था। ऐसे में 24 अगस्त के बाद दरें बढऩे की संभावना है। नए नोटिफिकेशन ( registration of vehicle in rajasthan ) के अनुसार हल्के मोटर वाहन गैर परिवहन की वर्तमान रजिस्टे्रशन और नवीन पंजीयन शुल्क 600 रुपए लगते हैं। ऐसे में इसके 5 से 15 हजार रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है। मोटरसाइकिल की नए पंजीयन और पंजीयन नवीनीकरण के 500 रुपए से बढ़ाकर दो हजार रुपए तक किया जा सकता है।

नया पंजीयन शुल्क ( Vehicle Registration Fees in Rajasthan )

- तिपहिया वाहन 5 से 10 हजार

- हल्के मोटरयान वाहन परिवहन 10 से 20 हजार रुपए

- मध्यम आकार के माल वाहक वाहन 20 से 40 हजार रुपए

- माल यात्री भारी वाहन 20 से 40 हजार रुपए

- आयातित मोटर वाहन 5 से 10 हजार रुपए

Read More : बीसलपुर को लेकर बड़ी खबर, आज 3 बजे तक खोले जा सकते हैं बांध के गेट, गांवों में जारी किया अलर्ट

अलर्ट मोड पर ट्रैफिक पुलिस, 266 चालकों पर की कार्रवाई

शहर में देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ( Jaipur Traffic Police ) की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को 266 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। डीसीपी (ट्रैफिक) राहुल प्रकाश ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को शाम सात बजे से रात 10 बजे तक 20 टीमें और रात 10 बजे से डेढ बजे तक 13 टीम का गठन कर शहरभर में नाकाबंदी पॉइंटों पर तैनात किया गया। यातायात पुलिस की 33 टीम ने शराबी वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 113 कार-जीप, 148 दुपहिया वाहन व 5 अन्य वाहन चालकों के विरूद्ध 185 एमवी एक्ट के तहत 266 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई।

Read More : 15 दिसंबर तक भाजपा को चुनना होगा पार्टी का नया प्रदेशाध्यक्ष, संगठन चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे गहलोत

चार घंटे देरी से रवाना हुई फ्लाइट

जयपुर हवाई अड्डे से एयर इंडिया की लखनऊ जाने वाली फ्लाइट रविवार को चार घंटे देरी से रवाना हुई। इस दौरान यात्री परेशान रहे। सुबह 5.55 बजे विमान को उड़ान भरनी थी, लेकिन 9.50 बजे रवाना हो सकी। इससे पहले एयर इंडिया की ओर से यात्रियों को 7.50 बजे विमान के उड़ान भरने की जानकारी दी। फिर तकनीकी खराबी की बात कह उड़ान को रोक दिया गया। वहीं, स्पाइस जेट की फ्लाइट देहरादून के लिए सुबह 6.35 बजे रवाना होनी थी, लेकिन यह विमान 8.35 बजे रवाना हुआ। यह फ्लाइट आए दिन लेट हो रही है। यात्रियों को इससे काफी परेशानी हो रही है।