जैसलमेर में गहलोत बोले, अब नई पीढ़ी को चांस मिले

Next CM Rajasthan - राजस्थान के नए सीएम को लेकर अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। सचिन पायलट का नाम सबसे आगे हैं और आज सीएम अशोक गहलोत ने भी जैसलमेर में कह दिया कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया हैं अब नई पीढी को चांस मिलना चाहिए। जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन के बाद गहलोत ने कहा कि मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैे 40 साल से पार्टी में काम कर रहा हूुं। पार्टी ने सब कुछ दिया हैं और अब भी आलाकमान जो जिम्मेदारी देगा, उसे पूरी तरह निभाउंगा। गौरतलब हैं कि सीएम गहलोत ने राजस्थान के सीएम पद को छोड़ने का एलान कर दिया हैं और अब वे एक दो दिन में नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे।

Who will be the new CM of Rajasthan, Sachin Pilot or someone else