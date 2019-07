छह अंगुली हैं इसलिए सरकार नहीं दे रही नौकरी, अब गृह सचिव व CRPF DIG से कोर्ट ने मांगा जवाब

Woman with Six fingers not appointed, high court notice to CRPF DIG and Central Home Secretary: सीआरपीएफ के दिवंगत जवान की पत्नी को हाथ मे छह अंगुलियां होने का खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है। अतिरिक्त अंगुली होने के कारण उसे सरकार अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दे। मामला फिलहाल हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी पक्ष ने याचिका दायर करते हुए राहत दिए जाने की गुहार लगाई है।