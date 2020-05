महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ रहकर ही परिवार को रख पाएंगी स्वस्थ- मंत्री भूपेश

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ( Minister of State for Women and Child Development Mamta Bhupesh ) ने कहा कि अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं को पहले स्वयं के स्वास्थ्य ( Health ) पर ध्यान देना होगा। मंत्री भूपेश गुरुवार को अपने निवास पर महिला अधिकारिता की ओर से सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग ( social and physical distancing ) को ध्यान में रखते हुए सादगी से मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस ( International Menstrual Sanitation Day ) कार्यक्रम में यह बात कही।