100 रुपए के लिए युवक को पीट-पीट कर मार डाला

जयपुरPublished: Jan 16, 2023 10:02:43 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Youth beaten to death for Rs 100 in Rajasthan : मकर संक्रांति पर गिड़ा डोट खेल रहे कुछ युवाओं ने राह चलते एक युवक को रोका और उससे 100 रुपए मांगे। इनकार करने पर युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आसपुर थाना क्षेत्र के करवा खास गांव में शनिवार को करवा खास धाणी फला निवासी मानिया (38) पुत्र नाथू मीणा बाइक से ई-मित्र पर पैसे निकलवाने गया था। घर लौटते समय रास्ते में गांव के कुछ युवा गिड़ा डोट खेल रहे थे।