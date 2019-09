Bhishma sleep on arrows: नौ दिन तक रहेगा भीष्म शयन, तीर की शैया पर करेंगे आराधना

निंबोड़ा में संत अयोध्यादास ने शुरू किया अनुष्ठान



भीनमाल. निंबोड़ा गांव में जूनागढ़ गुजरात के गिरनारी संत, रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायी संत अयोध्यादास महाराज ने रविवार को नवरात्रि स्थापना के साथ ही भीष्म शयन नाभि कुंभ ज्योत प्रज्ज्लवन अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। लगातार दस दिनों का यह अनुष्ठान प्रतिपदा से दशहरा तक चलेगा। दशहरा के दिन प्रात: शुभ वेला में महाराज का यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। इस अनुष्ठान में भीष्म शयन यानि कि तीर की शैय्या पर शयन करके माँ बुट भवानी की आराधना करनी होती है। इसके तहत तीन गुणा छह फीट की एक मोटे प्लाईबोर्ड पर करीब छह छह इंच के सैकड़ों सरिये लगाए। महाराज अब दस दिनों तक इन्हीं नुकीले सरियों पर शयन करेगें। अनुष्ठान के तहत निम्बोड़ा गांव की लोबड़ा नाड़ी पर स्थित अयोध्यापुरी आश्रम में रविवार को प्रात:काल से ही मां भगवती, बुट भवानी, श्री राम, हनुमान की पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू रहा। दोपहर में करीब साढे बारह बजे के करीब महाराज ने अनुष्ठान के तहत भीष्म शयन किया। उसके बाद उनकी नाभि पर मिट्टी के साथ ज्वारा रोपण किया गया व कुंभ की स्थापना की। कार्यक्रम में चंद्रपाल, रामपाल, गणपत धनवाड़ा, अधिवक्ता निरंजन व्यास, भवसिंह निंबोड़ा, प्रतापसिंह निंबावास, पंडित नारायणलाल दवे, गौपुत्र छगनाराम चौधरी, इन्द्रसिंह राणावत, जेताराम देवासी, दीपाराम चौधरी, तेजाराम माली, भूराराम चौधरी, पृथ्वीराज गोयल, खीमाराम सहित कई मौजूद रहे। as like Bhishma sleep on arrows