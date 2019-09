Watch video: ये नहीं देखा तो क्या देखा! देखकर नहीं कर सकेंगे अनदेखा

श्रीनगर. देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक खोजो तो हजारों मिलती हैं। बस उन्हें तराश कर सही मुकाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हाल ही बंगाल के दो बच्चों का जिमनास्ट के करतब दिखाते वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक लडक़ा व एक लडक़ी स्कूल ड्रेस में कांधे पर बैग टांगे जिमानास्टिक के करतब दिखाते हैं। देशभर में यह वीडियो वायरल हुआ। पांच बार की ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट रोमानिया की नाडिया कोमोनेसी ने भी वह वीडियो शेयर कर दोनों बच्चों की तारीफ की। अब एक और ऐसे ही प्रतिभावान बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह बच्चा एक के बाद एक 30 बार जिमनास्ट के सबसे मुश्किल करतब समरसॉल्ट का प्रदर्शन करता है। समरसॉल्ट एक बेहद मुश्किल दांव माना जाता है। ऐसे में उसे लगातार 30 बार दोहराना बच्चे की प्रतिभा दर्शाता है। फिलहाल यह वीडियो कहां का है और यह बच्चा कौन है इस बारे में पता नहीं चल पाया है। अनुमान है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल या उसके आस-पास का ही है।

पूरा वीडियो देखें...

Amazing! 30 Somersaults at a time! There is no dearth of talent in our country only the need a chance n blessing of people. @KirenRijiju @YASMinistry pic.twitter.com/8umbKZESk4