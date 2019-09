B.B King's 94th Birthday: सडक़ और चर्च में बजाते थे गिटार, मौका मिला और बन गए सुपरस्टार

B.B King's 94th Birthday: सडक़ और चर्च में बजाते थे गिटार, मौका मिला और बन गए सुपरस्टार

Google Doodle Of B.B King: मशहूर गिटारिस्ट बीबी किंग ( B.B King ) को गूगल (Google) ने डूडल (Doodle) के जरिए याद किया है। सोमवार को उनकी 94वीं जयंती (B.B King's 94th Birthday) है। उनको ‘किंग ऑफ द ब्लूज’ (King Of The Blues) के नाम से भी जाना जाता है। गूगल ने ...