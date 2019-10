गोलियों की आवाज सुन लगा आतंकी हमला है... फिर जान में आई जान

Jammu-Kashmir: अचानक पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के (Police and CRPF) जवान हथियारों से लैस होकर गांव में घुसकर तलाशी लेने लगे (Entered the village and started searching)। कुछ ही देर में गोलीबारी की आवाजें (Sound of firing) आने लगीं। लोगों ने सोचा आतंकी हमला हो गया (Became terrorist attack) है। बाद में यह जानकर जान में जान आई कि आतंकियों से निपटने के लिए पुलिस की मॉक ड्रिल चल (mock drill) रही है।