कश्मीर में Coronavirus का कहर, 4 नए पॉजिटिव केस आए सामने

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस बात (4 New Coronavirus Positive Cases Found In Kashmir) की (corona virus in jammu and kashmir) पुष्टि करते हुए लोगों से एक बार फिर अपील की कि वे अपनी विदेश यात्रा की बात को प्रशासन न छुपाकर स्वास्थ्य की (corona virus update) जांच करवाएं...