किश्तवाड़:जेल के ऊपर कैमरा युक्त ड्रोन दिखने से हडकंप, जांच में जुटी पुलिस

जम्मू: जम्मू—कश्मीर के किश्तवाड़ ( kishtwar ) से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। किश्तवाड़ की जिला जेल ( Kishtwar Jail ) के ऊपर मंगलवार शाम एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। पुलिस ( jammu kashmir police ) ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे जब्त कर लिया।



मिली जानकारी के अनुसार किश्तवाड़ की जिला जेल के ऊपर एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। जेल की फेंसिंग के पास ड्रोन को उड़ता हुआ देख सुरक्षाकर्मी एकाएक हैरान रह गए। ड्रोन उड़ता हुआ जेल के वॉच टावर से टकराकर नीचे गिर गया। सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन मोड़ में आ गए। जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षाकर्मियों ने ड्रोन को जब्त कर लिया। जेल का सुरक्षा घेरा और भी सख्त कर दिया गया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने जेल अधिक्षक को घटना की जानकारी दी।



बताया जा रहा है कि चाइना में निर्मित इस ड्रोन में छोटा से कैमरा लगा हुआ था। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शक्ति कुमार पाठक ने बताया कि कल शाम किश्तवाड़ जिला जेल की बाड़ के पास एक ड्रोन मिला। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

SSP Kishtwar, Shakti Kumar Pathak: A drone was found near the fencing of District Jail, Kishtwar, yesterday. Investigation is underway. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/USkJsYN8Ov