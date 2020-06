एयर कंडीशनर, टीवी या फ्रिज भी हो सकते हैं जान लेवा...?

(Jharkhand News )क्या एयर कंडीनशर, टीवी या फ्रिज भी जानलेवा हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे साधन सुविधा के लिए हैं, पर रखरखाव में कमी से ( These instrument may be dangerious ) कई बार हादसा भी हो सकता है। ऐसा ही एक भीषण हादसे में ( Explosion in A.C. injured 6 ) एक घर में एसी में जोरदार विस्फोट होने के बाद आग लग गई। इस हादसे में परिवार के 6 लोग घायल हो गए।