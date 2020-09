बैंड-बाजा और बाराती भी तैयार हैं, बस इंतजार है बुलावे का...

(Jharkhand News ) बैंड-बाजा भी तैयार और बाराती भी तैयार, बस इंतजार है निमंत्रण (Employment call ) का। कुछ ऐसी ही हालत हो रही जमशेदपुर के करीब सात हजार (7 thousand labourers are unemployed ) श्रमिकों की। इन श्रमिकों को खाड़ी देशों से बुलावे का इंतजार है। कोरोना के बाद लगे (Corona and lock down ) लॉकडाउन के चलते पिछले करीब सात महीने से हजारों बेरोजगारी के आलम में हैं।