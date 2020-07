कोरोना के कहर ने छीन ली उस बदनसीब की यह आखिरी ख्वाईश भी

(Jharkhand News) हर किसी की ख्वाईश होती है कि कम से कम मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा (Last rituals ) और संस्कार विधिवत तरीके से हों, किन्तु कोरोना के कहर (Havoc of Corona ) ने सबको ऐसी खुशनसीबी भी नहीं बख्शी है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत के बाद रविवार को उसका अंतिम संस्कार करने में पहुंची जमशेदपुर पुलिस (Opposed of Police ) पथराव भी कर दिया।