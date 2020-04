दफनाने के अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रहे हैं फादर

( Jharkhand News ) कोरोना ( Corona ) का खौफ लोगों के जेहन में इस कदर व्याप्त है कि अंतिम क्रिया के लिए धर्म गुरू तक आने से कतरा रहे हैं। ( Father is not available for last ritual ) जमशेदपुर और सरायकेला जैसे ईसाई बाहुल्य इलाकों में घंटों इंतजार के बाद दफनाने की अंतिम प्रक्रिया पूरी करने के लिए फादर नहीं मिल पा रहे हैं।