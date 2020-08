झारखंड के आदिवासी अलग धर्म की पहचान को लेकर हैं उद्धेलित, जनगणना का बहिष्कार

(Jharkhand News ) झारखंड के आदिवासी समाज (Tribal of Jharkhand are agitated ) ने अलग धार्मिक पहचान और सामाजिक जागरुकता की बिगुल बजा दी है। समाज अपनी सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान बनाने और अपने विकास के (Tribals want seperate religion ) लिए आंदोलन के मूड में है। इससे पहले भी आदिवासी समाज ने गत वर्ष दिल्ली में जंतर-मंतर में धरना-प्रदर्शन करके अपने इरादों की बानगी पेश कर दी थी।