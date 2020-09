विधायक के लिए टांग दी टूटी चप्पलें, लिख दिया आपका स्वागत है

(Bihar news ) राजनीति (Polticis is not easy job) करना कोई हसी-मजाक नहीं है। यह उनका काम है जो दिल बड़ा रखते हैं। कारण यह है कि राजनीतिक में ऐसी-ऐसी नौटंकी (Bear drama in polticis) होती हैं, जिसे झेलना हर किसी के बस की (Voters protest MLA in this way ) बात नहीं है। ऐसा ही हुआ जमुई जिले के एक विधायक के साथ। टूटी चप्पलें टांग कर लिखा, स्वागत है।