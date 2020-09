सुशांत सिंह की मौत के बाद बिहार के एक ओर अभिनेता की संदिग्ध मौत

(Bihar News ) बॉलीवुड फिल्म (Bollybood Industry ) इंडस्ट्री में प्रताडि़त हुए एक्टर सुशांत सिंह की मौत का (Death of Sushant Singh ) मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि बिहार के एक ओर होनहार (Death of one more actor of Bihar ) अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस मौत की सूचना (Girl friend give information of actor's death ) भी मृतक एक्टर के साथ रहने वाली महिला मित्र ने उसके परिजनों को फोन से दी।