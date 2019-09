26 साल बाद विधानसभा लड़ रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ भाजपा का दांव, जिसे टिकट दिया उसके पिता थे कांग्रेसी

भोपाल/झाबुआ. मध्यप्रदेश के झाबुआ सीट से बीजेपी ने भानु भूरिया को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट पहले भी बीजेपी के कब्जे में थी। 2018 में इस सीट पर भाजपा के जीएस डामोर विधायक बने थे। भानू भूरिया का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया से होगा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कमलनाथ की सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम कमलनाथ ने झाबुआ जाकर वहां के लोगों को कई तोहफे दिए थे। वहीं, भाजपा ने कांतिलाल भूरिया के भानू भूरिया को टिकट देकर मुकाबला रोचक कर दिया है।

कौन हैं भानु भूरिया

भानु भूरिया युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं और रानापुर जनपद क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। भानू भूरिया के पिता बालु भूरिया कई वर्षों तक कांग्रेस में रहे इसलिए भानु भूरिया कांग्रेस नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। भानू भूरिया दिवंगत सांसद दिलीप सिंह भूरिया के रिश्तेदार भी हैं। भाजपा ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के सामने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है। भानू भूरिया ने 2018 के चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश की थी लेकिन भाजपा ने जीएस डामोर को टिकट दिया था। भानू भूरिया 2008 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

जेवियर मेड़ा ने लगाए थे आरोप

जेवियर मेड़ा ने विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 2008 में जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था तो कांतिलाल भूरिया ने भानू भूरिया को चुनाव में खड़ा करवाया था।

