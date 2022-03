28मार्च से शुरु होगी गेहूं खरीदी,केन्द्र जाने से पहले किसान जान ले यह जरुरी नए नियम

इस बार समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसमें अब किसानों को खरीदी केन्द्रों में आने से पहले अपना स्लॉट बुक करना होगा।

झाबुआ. इस बार समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसमें अब किसानों को खरीदी केन्द्रों में आने से पहले अपना स्लॉट बुक करना होगा। जिले में 28 मार्च से शुरु होने वाली गेहूं खरीदी के लिए किसानों ने पहले दिन गुरुवार को 50 से अधिक किसानों ने स्लॉट बुक कराए है। अभी दो दिनों में किसानों की संख्या और अधिक बढ़ेगी।

