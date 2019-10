नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस उम्मीदवार को बताया था पाकिस्तान समर्थक

झाबुआ. मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सोमवार को भाजपा उम्मीदवार के भानू भूरिया के नामांकन रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विवादित बयान दिया है। गोपाल भार्गव के बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भोपाल भार्गव ने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तान का समर्थक बताया। भार्गव के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है।

Jhabua SDM: Gopal Bhargava was found to have violated ECI rules. He was found to have violated multiple sections of IPC, Representation of the People Act. He was also found to have violated Model Code of Conduct. So an FIR against him has been registered at Jhabua police station. https://t.co/npOErQqooX pic.twitter.com/oHwoefzWhH