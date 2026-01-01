सोना ही नहीं, पहनने वाले भी बाउंसर के पहरे में

सुकेत निवासी अशोक सोनी ने बताया कि उनके पुत्र रजत की शादी सीहोर निवासी युवती से हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर झालावाड़ में विवाह समारोह का आयोजन किया। शादी में महिलाओं ने भारी मात्रा में सोने के गहने पहन रखे थे, जिसे लेकर परिवारजनों में अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और उनके जेवरात की सुरक्षा के लिए बाउंसर नियुक्त किए गए। यहां शादी में महिलाएं जेवर पहने नजर आईं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बाउंसर भी तैनात दिखे।