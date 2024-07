झांसी की बेटी गजल खान: कानून की ताकत से अंग्रेजों को दे रहीं मात!

गजल का सफर आसान नहीं रहा (Journey of Ghazal Has Not Been Easy) मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली गजल के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। उनके पिता राष्ट्रीय स्तर के एथलीट रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गजल को अमेरिका भेज सकें। लेकिन हार नहीं मानने वाली गजल ने पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी।

सपनों को पंख मिले (Dream Take Flight) गजल के अंदर अमेरिका जाने का सपना हमेशा बना रहा। 2022 में उनकी मेहनत रंग लाई और अमेरिका की पैन स्टेट यूनिवर्सिटी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एलएलएम की डिग्री के लिए 100% स्कॉलरशिप दी। आज गजल न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म में लीगल एडवाइजर के साथ-साथ सिएटल शहर की लॉ फर्म में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।