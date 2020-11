पत्रिका की खबर का असर: घर-घर विद्यार्थियों को पढ़ाने पहुंची 12 हजार शिक्षकों की फौज

झुंझुनूं. देश-दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूलें बंद होने की वजह से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई चौपट हो रही है। एक तरफ जहां निजी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के अभिभावक आर्थिक रूप से मजबूत होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए एड्रायड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। वहीं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते संसाधन मुहैया कराने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। इन अभिभावकों के पास अपने बच्चों को महंगे एड्रायड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर व हर महीने इंटरनेट रिचार्ज कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिसकी वजह से झुंझुनूं अंचल के हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी पढ़ाई चौपट होने का दंश झेल रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा महकमें के उच्च अधिकारियों ने प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को इन आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को घर-घर जाकर पढ़ाने और होमवर्क कराने के 25 नवंबर को आदेश दिए थे। जिसके चलते अब शिक्षकों की फौज विद्यार्थियों के घर-घर जाकर पढ़ाई कराने व होमवर्क कराने लगी है। कई जगह तो रविवार को अवकाश के दिन भी विद्यार्थियों को पढ़ाने व होमवर्क करने का कार्य कराया गया।

12 हजार से अधिक शिक्षकों की फौज पहुंची घर-घर

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो 25 नवंबर को हुई वीडियो कांफ्रेंस में आदेश मिलने के दूसरे दिन 26 नवंबर से माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लगे करीब 8 हजार व प्रारंभिक शिक्षा के करीब 3800 शिक्षक स्माइल 2.0 के तहत शिक्षण कार्य कराने में जुट गए हैं।

80 फीसदी विद्यार्थियों के पास अभाव

अंचल के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 80 फीसदी विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एंड्रायड मोबाइल व इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं हैं। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक 38 हजार 500 व माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 12वीं तक अंतर्गत सवा लाख से ज्यादा विद्यार्थी नामांकित हैं।

शिक्षा अधिकारियों ने किया निरीक्षण

शिक्षक विद्यार्थियों के घर पढ़ाने व होमवर्क कराने पहुंच रहे हैं या नहीं, इसका जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) अमरसिंह पचार ने चौहानों की ढाणी, सूरजगढ़ समेत अनेक जगह निरीक्षण कर शिक्षकों व अभिभावकों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करने की हिदायत दी।

सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थित कमजोर होने व एड्रायड मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होने की समस्या को पत्रिका ने उजागर किया था। इस संबंध में पत्रिका ने 'इ-लर्निंग कैस: सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के पास ना कंप्यूटर ना ही एंड्रायड मोबाइलÓ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

कुल शिक्षक (माध्यमिक): 8500

कुल शिक्षक (प्रारंभिक) : 3800

कुल स्कूल (माध्यमिक): 508

कुल स्कूल (प्रारंभिक) : 965

कुल नामांकन : करीब 168500

इनका कहना है....

वीसी में आदेश मिलने के दूसरे दिन ही शिक्षकों ने घर-घर जाकर स्माइल 2.0 के तहत विद्यार्थियों को होमवर्क व पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि वे कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को होमवर्क करवाएं।

अमरसिंह पचार, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.), झुंझुनूं



प्रारंभिक शिक्षा के 38 सौ शिक्षकों ने घर-घर जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाने व होमवर्क कराने का कार्य शुरू कर दिया है।

मनीषकुमार चाहर, एडीइओ (प्रा.), झुंझुनूं