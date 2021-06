टायरों में हवा भरवाते समय दूर रहें इस मशीन से

मुकुंदगढ़. अगर आप अपने वाहन में हवा भरवा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

हवा भरने वाली मशीन कभी भी फट सकती है।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ मंडी इलाके में टायरों में हवा भरने वाली कंप्रेशर मशीन की टंकी फट गई। इससे कार के टायर में हवा डलवाने आए एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हो गया।

हादसे की सूचना पर नवलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक सतपाल सिंह व थानाप्रभारी रामस्वरूप बराला मौके पर पहुंचे।

पुलिस के मुताबिक कस्बे के वार्ड दो का जयप्रकाश सैनी (24) अपने साथी सुरेश टेलर को साथ लेकर कार के टायरों में हवा डलवाने के लिए मंडी स्थित मोहम्मद अली की दुकान पर गया था। जयप्रकाश कार को दुकान के बाहर खड़ी कर हवा डलवाने की बात कहने के लिए मालिक को बुलाने दुकान के अंदर चला गया। इस दौरान मोहम्मद अली बाहर आकर टायरों में हवा भरने लगा। अचानक दुकान में रखी कंप्रेशर मशीन का टैंक विस्फोट के साथ फट गया। हादसे में दुकान में बैठे जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार के पास खड़ा उसका साथी सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको घायलावस्था में कस्बे के कानोरिया अस्पताल में लेकर गए। जहां से झुंझुनूं रैफर कर दिया गया। घायल का झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में उपचार चल रहा है।



तेज धमाका, पट्टियां टूटी

हादसे के दौरान धमाका इतना तेज था कि दुकान की छत की पट्टियां भी टूटकर नीचे गिर गई। वहीं आस पास की अन्य दुकानों में भी दरारें आ गई। धमाका सुनकर अनेक लोग एकत्रित हो गए। छत की पट्टियां टूटकर गिरने से दुकान में मळबे का ढेर लग गया। पुलिस ने मळबा हटाकर युवक के क्षत विक्षत शव को बाहर निकाला और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवा कर जयप्रकाश का शव परिजनों को सौंप दिया।

संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

हादसे के बाद मृतक जयप्रकाश के चाचा वार्ड दो निवासी मुरारी लाल सैनी ने दुकान संचालक मोहम्मद अली के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि दुकान संचालक ने कार के टायर में हवा भरने के लिए बटन दबाया और हवा भरने लगा। तभी विस्फोट के साथ कंप्रेशर फट गया। रिपोर्ट में आरोप है कि दुकानदार ने कंप्रेशर मशीन की सार संभाल सही तरीके से नहीं की।रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दुकानदार की लापरवाही से उक्त हादसा हो गया।

# If you are filling the air in tyre, be careful.

सबसे छोटा था जयप्रकाश

हादसे में जान गंवाने वाला कस्बे का वार्ड दो निवासी जयप्रकाश सैनी तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था।वह अविवाहित था और खुद की कार किराए पर चलाता था। मृतक का पिता बुधराम सैनी खेतीबाड़ी व मजदूरी करता है।हादसे के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पडा़।शाम को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

कई वर्षों से नहीं हो रही जांच

झुंझुनूं. हवा भरने की मशीन जिले में हजारों जगह है। लेकिन कई दशकों से इनकी जांच नहीं हो रही। यह मशीन कितनी पुरानी हैं? हवा का दबाव नापने का मीटर सही है या नहीं? इनको निर्धारित जांच के बाद तय स्थान पर रखा है या नहीं। जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के हादसे रोकने के लिए जिले की सभी कम्पे्रशर मशीनों की जांच नियमित अंतराल पर होनी चाहिए।